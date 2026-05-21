PSG : Hernandez ne veut pas comparer l’Inter Milan et Arsenal

En zone mixte au Campus PSG, Lucas Hernandez a reconnu que le parcours européen du PSG cette saison avait sans doute été encore plus exigeant que celui de l’année dernière. Le défenseur parisien a notamment évoqué les attentes plus importantes autour du club après le précédent parcours jusqu’en finale, tout en saluant la force mentale affichée par le groupe dans les moments compliqués de la saison. À dix jours de la finale de Ligue des champions contre Arsenal, l’international français estime toutefois que Paris arrive dans les meilleures conditions physiques et mentales possibles, avec cette fois davantage de temps pour préparer l’événement. «C’est compliqué, mais c’est vrai qu’il y avait beaucoup plus d’attentes cette année. Bien sûr, tout le monde voulait battre le champion en titre et tous les matchs de Ligue des champions n’ont pas été faciles. Mais on a prouvé le mental, on a prouvé quelle équipe on est. Et aujourd’hui, on est encore une fois en finale. Même si ça n’a pas été facile, on a eu des hauts, des bas tout au long de la saison. Mais là, on arrive dans cette fin de saison de la meilleure des manières. Physiquement, mentalement, on est tous prêts. Et là, on a dix jours pour bien préparer ce match. Comparé à l’année dernière, on a eu un peu moins de temps à cause de la finale de la Coupe. Du coup, ça aussi, ça joue pour nous. On aura plus de temps pour bien nous préparer pour cette finale.»

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Lucas Hernandez a ensuite assuré que la pression autour de cette deuxième finale consécutive restait parfaitement maîtrisée au sein du vestiaire parisien. Le défenseur du PSG explique que le groupe conserve exactement les mêmes habitudes qu’au quotidien afin de rester concentré sur l’objectif final. «Non, franchement, non. On vit ça de la même manière que l’année dernière. Après, on est conscient qu’on peut continuer à créer l’histoire encore et créer une histoire plus grande pour ce club. Mais on est tranquilles, on a la même routine, on s’entraîne, on rentre à la maison, on reste avec la famille. On essaye aussi un peu de nous évader de tout ce qui nous entoure, tout ce que les gens peuvent dire, surtout les fans. Du coup, c’est à nous de continuer comme ça, rester tranquilles, faire ce qu’on a à faire à l’entraînement et après nous reposer, c’est le plus important.»