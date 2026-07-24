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Serie A

L’AS Roma fonce sur Antonio Nusa

Par Josué Cassé
Antonio Nusa @Maxppp

L’AS Roma multiplie les pistes lors de ce mercato estival. Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, le club romain fonce sur Antonio Nusa, actuellement sous les couleurs du RB Leipzig.

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Une piste qui semble malgré tout compromise puisque la formation allemande demande entre 55 et 60 M€ pour le céder. En cas de nouvel échec, Andreas Schjelderup (Benfica) et Said El Mala (Cologne) sont ciblés comme plans B.

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