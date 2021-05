Brésil : Neymar présent à la Copa América et aux Jeux Olympiques ?

Après avoir prolongé avec le Paris Saint-Germain samedi dernier jusqu’en 2025, Neymar va t-il se voir offrir un joli cadeau de la part du club de la capitale ? Sport affirme aujourd’hui que la star brésilienne aurait expliqué à ses dirigeants vouloir participer cet été à la Copa América et aux Jeux Olympiques de Tokyo. La première compétition se déroulera du 11 juin au 11 juillet en Argentine et en Colombie, et la seconde du 21 juillet au 7 août au Japon.

Le quotidien espagnol ajoute que les intentions de Neymar sont claires : remporter une première Copa América et gagner pour la deuxième fois consécutive les Jeux Olympiques alors que le Brésil reste sur une victoire en 2016. Reste désormais à connaître la position du PSG dans ce dossier, alors que le club francilien pourrait également voir partir Mbappé aux JO et donc perdre deux éléments importants pour la pré-saison et le début de saison.