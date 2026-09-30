Lamine Yamal retourne toute l’Espagne, Manchester City dénonce une conspiration

Lamine Yamal n’en finit plus de briller

Lamine Yamal continue son récital et offre un véritable feu d’artifice au stade Ramón Sánchez-Pizjuán. Pour le retour à la maison de la Roja en tant que championne du monde, l’ailier du FC Barcelone a éclaboussé la rencontre face à la Croatie (4-1) de toute sa classe en signant deux buts sublimes et une passe décisive. Buteur d’entrée d’une volée lumineuse puis offrant le deuxième but au débutant Marc Pubill, le phénomène de 19 ans a fait se lever Séville avant que Nico Williams ne parachève le festival. Un succès éclatant 4-1 qui confirme l’état de forme étincelant du prodige espagnol, acclamé par tout un stade. Mundo Deportivo parle du «killer Lamine», alors que AS s’enflamme aussi et parle d’un «Lamine Yamal déchaîné». Même si les votes pour le Ballon d’Or sont désormais clos, le joyau blaugrana poursuit sur un rythme effréné avec déjà 11 buts et 7 passes décisives en seulement 10 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Il talonne ainsi son coéquipier Raphinha, qui est à 19 contributions, et surpasse nettement Kylian Mbappé, 11 contributions, ainsi qu’Harry Kane qui a 9 contributions. Alors qu’il s’apprête à remettre le couvert contre la République tchèque à Oviedo, le phénomène de Rocafonda prouve match après match qu’il a pris une nouvelle dimension. Pour Sport, il n’y a aucun doute, c’est le meilleur. «Lamine Yamal met de la magie au sein de la Roja», écrit le média catalan. Après la rencontre, un journaliste lui a posé la question sur le Ballon d’Or, mais aussi sur le fait que ce match peut encore être un argument pour remporter la distinction individuelle. L’Espagnol a répondu avec un large sourire : «Encore un».

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Manchester City crie au scandale

Reconnu coupable de la totalité des 115 chefs d’accusation retenus par la Premier League, Manchester City voit sa réputation voler en éclats. La commission indépendante a révélé que le club avait mis en place un système de « contrats fictifs » et de comptabilité créative pour masquer 1 milliard d’euros de financements illicites entre 2009 et 2018. Face à ces violations systématiques et au manque de coopération du club, la ligue envisage des sanctions exemplaires pouvant aller jusqu’à l’expulsion du championnat. Alors que le président de la Liga Javier Tebas réclame une punition historique pour ce «dopage financier», le champion en titre se dit surpris, clame son innocence. Dans AS, on écrit “City coupable officiel”. S’il s’agit de la décision disciplinaire la plus lourde de l’histoire du football anglais selon le PDG Richard Masters, le montant exact des sanctions reste encore à fixer. Dénonçant un avis entaché d’erreurs de droit et de fait, la direction mancunienne prépare une bataille juridique au long cours et compte épuiser toutes les voies de recours d’ici le 2 octobre. Sport annonce aussi la nouvelle en écrivant : «La Premier League déclare City coupable». On retrouve un autre article dans le journal catalan, et il évoque Ferran Soriano. Ce dernier pense qu’il fait face à une conspiration. En effet, face à ses employés, le dirigeant espagnol dénonce une «théorie du complot» orchestrée par la Premier League, qualifiant les accusations de fausses et prétendant que la commission a délibérément ignoré un ensemble de preuves irréfutables (relevés bancaires, virements et témoignages). Clamant l’impartialité bafouée des instances et dénonçant un avis «dangereux» entaché d’erreurs manifestes, le club confirme son intention d’agir fermement par toutes les voies légales.

Thomas Tuchel évite une nouvelle crise

Sous pression après sa défaite contre l’Espagne, l’Angleterre de Thomas Tuchel a profité de l’expulsion rapide de Pavel Sulc à la 24ᵉ minute pour dominer la République Tchèque. Portés par un Anthony Gordon étincelant, auteur de l’ouverture du score sur un service de Trent Alexander-Arnold, puis par une réalisation de Harry Kane, les Three Lions se sont donnés de l’air malgré une entame de match encore fébrile. Alors que Jude Bellingham a été préservé au coup d’envoi et que Tuchel a pu lancer de jeunes talents comme Rio Ngumoha, ce succès étriqué mais précieux permet au technicien allemand d’esquiver une nouvelle crise.