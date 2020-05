Inter : la contre-offre totalement folle faite au FC Barcelone pour Lautaro Martinez

Depuis plusieurs semaines, les médias espagnols ne parlent que de ça : le mercato estival à venir du FC Barcelone. Malgré une situation financière compliquée, le club espagnol aurait fait de Neymar (Paris Saint-Germain) et Lautaro Martinez (Inter Milan) ses priorités. Auteur d'une belle saison avec la formation milanaise (16 buts et 4 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues), l'avant-centre argentin a donc tapé dans l’œil des dirigeants blaugranas.

Mais avec une clause libératoire fixée à 111 millions d'euros pour le joueur de 22 ans, le Barça risque d'avoir du mal à le recruter dans les prochaines semaines. Du coup, le champion d'Espagne en titre aurait établi deux plans B dernièrement en cas d'échec dans ce dossier, à savoir Wissam Ben Yedder de l'AS Monaco et Timo Werner, joueur du RB Leipzig. Et si l'on en croit les dernières nouvelles publiées par AS, le Barça risque bien de devoir changer de cible prioritaire.

L'Inter veut deux joueurs dans la transaction

Le média espagnol explique tout simplement que l'Inter a fait une contre-proposition au FC Barcelone pour le transfert de Lautaro Martinez. Selon les infos de AS, les Nerazzurri seraient donc prêts à laisser filer l'Argentin pour 90 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Le club italien souhaiterait aussi qu'Arturo Vidal, cible de longue date, soit inclus dans le deal et que le Français Antoine Griezmann file à Milan une saison en prêt. Deux joueurs qui plairaient à Antonio Conte, le technicien de l'Inter.

Une offre qui devrait donc grandement refroidir le FC Barcelone dans ce dossier qui s'annonce long et compliqué. « Ce n’est pas vrai que le Barça négocie la signature de joueurs. Ils ne négocient pas. Ils sont plus préoccupés par le moment où nous reprendrons que par le recrutement », avait de son côté déclaré le président de La Liga Javier Tebas. Le transfert de Lautaro Martinez de l'Inter au Barça est donc encore bien loin.