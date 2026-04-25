Barcelone jubile face au désastre du Real Madrid, le plan pour éviter une rechute de Lamine Yamal

Le match nul du Real face au Betis fait le bonheur du Barça

La Liga a sans doute rendu son verdict à La Cartuja : en concédant le nul 1-1 face au Betis à l’ultime seconde, le Real Madrid d’Arbeloa pointe désormais à huit longueurs du Barça, avec un match supplémentaire. Malgré un Lunin héroïque, auteur de cinq arrêts majeurs pour protéger le but de Vinícius, la défense madrilène a fini par craquer sur une frappe de Bellerín, actant la reddition quasi officielle de la Maison Blanche. Barcelone jubile face au désastre madrilène. « Le naufrage blanc », placarde Sport froidement ce matin. La chute du Real Madrid à Séville agit comme un tapis rouge pour le FC Barcelone. Alors qu’Arbeloa se perd dans ses conférences de presse, l’incompétence madrilène a définitivement donné le titre à des Blaugranas désormais virtuellement champions. Avec onze points d’avance possibles en cas de victoire à Getafe ce soir, le Barça ne se contente plus du titre : il vise à présent le record mythique des 100 points. Entre un Madrid sans âme et un leader spectaculaire, la sentence est tombée : le patron du football espagnol parle désormais catalan. Mundo Deportivo parle d’un Real qui a « donné la Ligue sur un plateau »

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Les précautions prises par le Barça pour Lamine Yamal

À Barcelone, vous l’avez compris, c’est l’extase. Mais un peu moins pour ce qui est de Lamine Yamal. Sport explique le plan pour éviter une rechute de la pépite. Le FC Barcelone a tranché : la priorité absolue est la sauvegarde de son joyau. Avec une indisponibilité estimée à six semaines, Lamine Yamal ne portera plus la tunique blaugrana cette saison afin d’arriver, tant bien que mal, au Mondial 2026. Le club catalan exige désormais de la Fédération espagnole une gestion millimétrée et un rôle secondaire durant la phase de poules, pour éviter tout retour brusque qui pourrait entraîner une rechute bien plus grave. Un physiothérapeute dédié accompagnera même le n°10 catalan aux États-Unis pour surveiller chaque appui. Pour Deco et Hansi Flick, l’objectif est clair : l’Espagne peut rêver de sa deuxième étoile, mais pas au détriment de l’intégrité physique d’un prodige qui doit impérativement entamer la saison prochaine à 100%.

Bernardo Silva s’est proposé au Real Madrid

« Bernardo Silva s’offre au Real Madrid », écrit AS. Libre de tout contrat après neuf saisons de gloire à Manchester City, son agent Jorge Mendes l’a proposé au club de la capitale. À 31 ans, le maître à jouer portugais se sent encore prêt pour les sommets et vise la Maison Blanche pour la saison 2026-27. Cependant, malgré une estime technique indiscutable, la direction madrilène a décliné l’offre. Le club merengue, fidèle à sa stratégie de renouvellement, ne souhaite pas intégrer un joueur qui fut si longtemps le bourreau des troupes d’Ancelotti sur la scène européenne.