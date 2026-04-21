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Un boxeur prêt à monter sur le ring face à Thierry Henry

Par Allan Brevi
1 min.
Thierry Henry avec la France aux Jeux Olympiques @Maxppp

Un éventuel combat d’exhibition impliquant Thierry Henry commence à susciter des réactions sur les réseaux sociaux. En effet, l’ancien champion de boxe Roy Jones Jr, sacré dans plusieurs catégories, s’est montré ouvert à l’idée d’un affrontement avec l’ex-attaquant des Bleus, à condition qu’une offre financière suffisamment attractive soit proposée selon RMC Sport. À 57 ans, l’Américain n’exclut pas de remettre les gants pour un événement de ce type, qu’il verrait comme un défi et une opportunité de retour symbolique sur le ring.

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Cette rumeur a notamment pris de l’ampleur après la diffusion d’une photo de Thierry Henry sur les réseaux, montrant sa forme physique impressionnante en salle de sport. Une publication devenue virale, qui a relancé les spéculations autour d’une possible reconversion dans un format spectacle. Si aucune démarche concrète n’a été engagée du côté de Henry, l’idée continue de circuler, alimentée par l’intérêt affiché de certaines figures du monde de la boxe et par l’engouement médiatique autour de l’ancien international français. Affaire à suivre…

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