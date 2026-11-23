Le RB Leipzig réalise un excellent début de saison 2026-2027. Installés à la quatrième place du classement de Bundesliga, les hommes de Martín Demichelis affichent un visage particulièrement séduisant, porté par une animation offensive très efficace. Malgré le départ retentissant de Yan Diomandé, parti rejoindre le Real Madrid contre 140 millions d’euros, le club saxon n’a pas perdu son allant offensif et continue de faire parler sa puissance de feu. Avec 32 buts inscrits après dix journées, Leipzig confirme qu’il faudra compter sur lui dans la course aux premières places. Une réussite offensive qui doit beaucoup à l’émergence de Brajan Gruda.

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À 22 ans, l’Allemand s’est imposé comme l’une des révélations de ce début de saison. Percutant, créatif et doté d’une excellente qualité technique, le gaucher fait des différences grâce à ses dribbles, ses changements de rythme et sa capacité à éliminer dans les petits espaces. Indiscutable dans le secteur offensif du RasenBallSport, Gruda compte déjà 3 buts et 6 caviars en 14 apparitions. Révélé à Mayence, passé par Brighton avant de retrouver l’Allemagne en février dernier, il a rapidement convaincu Leipzig de prolonger son prêt pour la saison actuelle et s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables de Bundesliga ces derniers mois.

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Tout le monde est sous le charme de Brajan Gruda

Aligné sur le côté droit de l’attaque, il apporte sa capacité à déséquilibrer les défenses adverses et rappelle forcément Yan Diomandé, son prédécesseur à ce poste. Avec 27 dribbles réussis, il est le meilleur joueur de Bundesliga dans cet exercice selon les statistiques publiées avant la 10e journée. Son importance s’est encore vérifiée face à l’Union Berlin ce week-end, puisqu’il a délivré une passe décisive avant de trouver lui-même le chemin des filets lors de la victoire 5-1. Son entraîneur Martín Demichelis ne cache d’ailleurs pas son affection pour lui : «j’adore ce garçon, j’ai une bonne relation avec lui, aussi bien comme joueur que comme personne.»

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Mais c’est également sous le maillot de la Mannschaft que le jeune offensif a marqué les esprits lors du dernier rassemblement. Appelé par Jürgen Klopp, Gruda a parfaitement négocié ses deux premières sélections en novembre, avec deux buts et deux passes décisives face à la Serbie (3-1) et aux Pays-Bas (5-0). Face aux Serbes, il s’est notamment offert un but spectaculaire après un déboulé en solitaire depuis sa propre moitié de terrain, avant de récidiver contre les Néerlandais. Quatre contributions décisives en deux rencontres, une performance remarquable qui amène à croire à un avenir radieux pour lui avec la Mannschaft. Klopp n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à son sujet, le qualifiant de "véritable footballeur de rue" et saluant un talent exceptionnel. Une reconnaissance qui vient confirmer le changement de dimension de Gruda, désormais aussi important en club qu’en sélection. Le RC Lens, qui affronte Leipzig ce mardi, est prévenu.