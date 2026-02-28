Monaco : un membre important du staff sur le départ ?

Selon L’Équipe, le directeur de la performance de l’AS Monaco, Yann Le Meur, pourrait être démis de ses fonctions dans un avenir proche. Ancien responsable des sciences du sport entre 2016 et 2019, le natif de Paris avait retrouvé la Principauté en 2022 comme responsable du développement athlétique, avant d’être promu directeur de la performance en octobre 2023. Si son travail avait d’abord été salué en interne, la situation sportive et médicale actuelle fragiliserait sa position au sein du club monégasque.

Yann Le Meur paierait notamment l’épidémie de blessures qui touche l’effectif depuis plusieurs mois. Jusqu’à douze joueurs ont été indisponibles durant l’hiver, en grande partie pour des problèmes musculaires, et huit éléments manqueront encore à l’appel face à Angers ce samedi (19 heures). Cette situation a conduit la direction à lancer un audit interne et à procéder à une légère réorganisation, élargissant notamment les prérogatives du directeur technique Carlos Aviña, désormais attentif aux secteurs de la performance et du médical.