FA Cup : Leicester et Burnley se qualifient

Suite de ce 4e tour de Cup avec la victoire de Leicester sur la pelouse de Brentford, actuel 4e de Championship. Il y avait tout du match piège mais les hommes de Brendan Rodgers s'en sont sortis sans problème avec ce succès 3-1. Les Bees ont pourtant ouvert le score par Sorensen (7e) mais des buts de Under (47e), Tielemans sur penalty (51e) et Maddison (71e) ont fait la différence. Les Foxes recevront Brighton au tour suivant.

Dans l'autre match de 15h30, ce sont deux équipes de Premier League qui s'affrontaient. Burnley se rendait sur la pelouse de Fulham et s'y est brillamment imposé. Les Clarets se qualifient en 8e de finale à la faveur d'une victoire 3-0. Un doublé de Rodriguez (32e et 71e sur penalty) et un dernier but de Long (81e) ont suffi pour recevoir Bournemouth ou Crawley au prochain tour.