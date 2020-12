Manchester United : la Juventus accélère sur Paul Pogba

Mais que va faire Paul Pogba ? Depuis quelque temps maintenant, l'international français semble arriver à la fin de son aventure à Manchester United. Il l'avait annoncé lui-même voici deux ans, espérant rejoindre le Real Madrid. Récemment, c'est son agent, Mino Raiola, qui avait expliqué que l'histoire était en train de prendre fin avec les Red Devils.

Son entraîneur, de son côté, préfère botter en touche concernant son avenir. Selon les informations d'Eurosport, la Juventus Turin, où le joueur a déjà évolué, tente conclure le deal en ce mois de janvier. Pour convaincre les Anglais, les Juventini espèrent conclure un accord avec un échange de joueurs, sauf si MU est disposé à accepter une offre à hauteur de 55 M€.

La Juve craint le Real

Toutefois, les Italiens pensent que les Britanniques se font une mauvaise idée de la valeur actuelle de Paul Pogba et qu'ils le surestimeraient. Autre problème dans ce dossier : le salaire du Français. Il gagne une somme s'approchant de Cristiano Ronaldo et l'accumulation des deux poserait des problèmes à la Vieille Dame. Il faudra donc qu'il revoie son salaire à la baisse.

Si les Bianconeri veulent avancer cet hiver, c'est parce qu'ils craignent énormément le Real Madrid. La Casa Blanca et Zinedine Zidane se sont toujours montrés très intéressés à l'idée de récupérer Pogba et Mino Raiola imagine que les Espagnols reviendraient à la charge l'été prochain si rien n’a bougé d'ici là. La course contre la montre de la Juve va débuter le 1er janvier.