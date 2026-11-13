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UEFA Nations League

Équipe de France : Rayan Cherki a conspué des coéquipiers

Par Jordan Pardon
1 min.
Crédit : Odieuxboby / FFF Crédit : Odieuxboby / FFF
Italie 3-1 France

Reconduit au milieu de terrain jeudi soir par Zinédine Zidane face à l’Italie (3-1), Rayan Cherki n’a pas particulièrement brillé. Pas plus que certains de ses coéquipiers, à l’image de son ex-camarade de promo à l’OL, Malo Gusto, lui aussi en très grande difficulté. Comme le rapporte L’Équipe, Cherki a quand même tenté de remobiliser ses troupes après le deuxième, puis le troisième but italien, invitant l’équipe à se reprendre pour ne pas sombrer davantage.

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Un discours jugé « moins audible » par le journal, qui précise que Cherki avait conspué à de nombreuses reprises ses coéquipiers plus tôt dans la rencontre. Au micro de TF1, son discours était en revanche plus fédérateur : « c’est un match qui va nous permettre de tirer beaucoup d’enseignements. Tout ne pouvait pas être parfait, on a essayé de faire au mieux avec les conditions. Mais on est évidemment très frustrés. »

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