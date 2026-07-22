L’énorme plan de l’Espagne pour 2030, Lionel Messi vise une autre compétition avec l’Argentine

Mission troisième étoile

“Objectif 2030”, l’Espagne est déjà tournée vers l’avenir, après sa deuxième étoile. Il y a même déjà un plan pour la troisième étoile ! L’Espagne prépare déjà la défense de son titre pour la Coupe du Monde 2030 à domicile, en s’appuyant sur un groupe dont 13 joueurs auront 30 ans ou moins. L’ossature victorieuse portée par des cadres encore au sommet pourra compter sur de véritables “jeunes vétérans” comme Lamine Yamal et Pau Cubarsí qui auront 23 ans en 2030, mais aussi sur l’âge d’or de joueurs comme Pedri, Gavi, Fermín ou Joan García. Le réservoir espagnol regorge de pépites à tous les postes, des défenseurs Huijsen, Mosquera, Jon Martín, Yarek ou Fresneda, au milieu porté par Marc Bernal ou Barrios, jusqu’en attaque avec Samu, Carlos Espí ou Jesús Rodríguez. La relève pousse également dans les catégories inférieures des U21, U19, U17, avec des leaders de génération comme Gonzalo, Xavi Espart, Salinas ou le phénomène Tunkara. Grâce à ce vivier exceptionnel, Luis de la Fuente dispose de toutes les armes pour pérenniser l’hégémonie de la Roja et aller chercher une troisième étoile à la maison.

La suite après cette publicité

Messi, encore une ?

De retour en Argentine avant de retrouver la MLS avec l’Inter Miami, Lionel Messi laisse planer le mystère sur la suite de sa carrière internationale. Malgré ses 39 ans et les spéculations sur une fin de cycle pour l’Albiceleste après la Coupe du Monde 2026, la star n’a donné aucun signe de retraite définitive. Si la perspective du Mondial 2030, où il aura 43 ans, paraît irréaliste, la Copa América 2028 se profile comme un objectif crédible d’autant qu’il est sous contrat aux États-Unis jusqu’en décembre 2028. Totalement maître de son destin après 21 ans en sélection, Messi choisira seul le moment de dire adieu, même si son avenir pourrait être lié à celui de son sélectionneur Lionel Scaloni.

Luka Modrić focus sur l’AC Milan

À bientôt 41 ans, Luka Modrić repart pour une deuxième saison à l’AC Milan en activant sa clause de prolongation de 3,5 millions d’euros. Après une première année italienne physiquement intense et un petit parcours en Coupe du Monde avec la Croatie, le milieu de terrain rejoindra directement ses coéquipiers en Australie pour la tournée de pré-saison sous les ordres du nouvel entraîneur Ruben Amorim. Malgré les offres d’autres clubs comme le Dinamo Zagreb et le départ des dirigeants qui l’avaient fait venir, le Ballon d’Or a fait le choix de la fidélité, motivé par un esprit de revanche et l’ambition de remporter la Ligue Europa. En parallèle, Modrić officialisera sa retraite internationale avec la Croatie le 6 octobre prochain lors d’un ultime match contre l’Espagne pour se consacrer exclusivement aux Rossoneri.