Real Madrid : la grosse menace Yan Diomandé plane au-dessus de Vinicius Jr

Yan Diomandé a marqué des points. Profitant de la suspension de Vinicius, l’ailier ivoirien a saisi l’occasion de briller lors de la large victoire du Real Madrid face au Séville FC (4-1), dimanche en Liga. Titulaire sur son côté gauche de prédilection, le jeune attaquant a livré une prestation remarquée, ponctuée d’un but et d’une implication sur les quatre réalisations madrilènes. Dans un contexte où la place de Vinicius fait débat après un début de saison en demi-teinte, Diomandé a montré à José Mourinho qu’il pouvait largement prétendre à davantage de responsabilités. Le Brésilien devrait retrouver du temps de jeu mercredi en Ligue des Champions contre Leipzig, mais la prestation de son concurrent pourrait bien redistribuer les cartes selon la presse espagnole.

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Car l’Ivoirien ne s’est pas contenté de marquer. Omniprésent dans le secteur offensif, il a délivré une passe décisive à Arda Güler sur l’ouverture du score, participé à la construction du deuxième but conclu par Kylian Mbappé, puis provoqué le penalty transformé par le Français avant d’inscrire lui-même le quatrième but d’une frappe puissante à l’entrée de la surface. Une performance complète qui confirme sa bonne dynamique, lui qui avait déjà trouvé le chemin des filets contre Villarreal la semaine précédente. Même sans livrer son meilleur match, Diomandé a pesé sur tous les temps forts de son équipe, démontrant sa capacité à faire des différences aussi bien dans la création que dans la finition. Une réalité qui tranche avec des débuts timorés qui avaient également été pointés du doigt par la presse ibérique, qui alterne régulièrement entre conclusions hâtives et absence de demi-mesure.

Diomandé peut bousculer la hiérarchie au Real Madrid

Au-delà de ses statistiques offensives, le jeune ailier s’est également distingué par son activité et sa qualité technique. Avec 86 ballons touchés et 18 passes réussies dans le dernier tiers du terrain, il a joué un rôle essentiel dans l’animation madrilène, tout en récupérant quatre ballons. Mais c’est surtout sa capacité à éliminer ses adversaires qui retient l’attention. Selon les chiffres avancés par la presse espagnole, Diomandé a réussi 30 dribbles sur 45 tentatives cette saison, contre 16 sur 38 pour Vinicius, malgré près de 200 minutes de jeu en moins. Des statistiques qui illustrent son potentiel et expliquent pourquoi le Real Madrid croit autant en lui. Recruté pour 140 millions d’euros, un montant particulièrement élevé, l’Ivoirien commence à justifier les attentes placées en lui.

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José Mourinho entend toutefois éviter tout emballement autour de son jeune joueur. S’il a salué son excellente prestation, l’entraîneur madrilène a également insisté sur les progrès qu’il lui reste à accomplir, notamment dans ses choix offensifs. « Il a beaucoup à progresser, il est jeune, naïf, un joueur encore en devenir. Les exigences sont très élevées ici. Mais il a fait un excellent match. Il peut encore améliorer sa finition ; il se retrouve souvent dans des zones dangereuses, mais il a encore du mal à se détendre dans la dernière seconde, à lever la tête, à regarder le reste de l’équipe… Cela viendra », a expliqué le technicien, avant d’établir un parallèle avec le Brésilien : « il me fait penser à Vinicius à son arrivée au Real Madrid, et trois ans plus tard, il était devenu un joueur de très haut niveau. » À l’approche du Clasico face au FC Barcelone, Diomandé a donc une occasion en or de confirmer ses promesses et de s’installer durablement dans la rotation madrilène. La concurrence avec Vinicius ne fait peut-être que commencer.