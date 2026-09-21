Manchester City : ça part très fort pour Rayan Cherki

Du bleu ciel au bleu-blanc-rouge. Ce lundi, Rayan Cherki (23 ans) a rejoint l’équipe de France dirigée à présent par Zinedine Zidane. Et on peut dire que l’ancien joueur de l’OL était comme un gosse à l’idée d’évoluer sous les ordres de la légende Zizou. «Ça va être un honneur de rejoindre un nouveau sélectionneur, surtout Zidane. On est impatient de commencer à travailler avec lui et de prendre beaucoup de plaisir», a-t-il avoué hier au micro de Canal+. L’inverse est aussi valable. L’ancien n°10 est un grand fan de Cherki, qu’il suivait déjà du temps où il était à Lyon et lui au Real Madrid. Les deux hommes, doués techniquement et amoureux des beaux gestes, parlent le même langage et le même football. Vendredi lors de sa conférence de presse où il a annoncé sa première liste, le nouvel homme fort des Tricolores a eu quelques jolis mots pour le joueur de Manchester City.

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«C’est un vrai n°10, il est capable de jouer entre les lignes, de se retourner, d’être créatif, c’est un joueur comme je les aime. On va avoir ces 15 jours pour travailler ensemble». Cette association est plutôt alléchante sur le papier. Cela permettra aussi au footballeur né en 2003 de repartir du bon pied avec les A. Sélectionné pour la Coupe du Monde 2026 l’été dernier, il a continué à bien s’intégrer dans le groupe où beaucoup appréciaient son côté jovial et sa bonne humeur ainsi que son humour. Puis, certains médias ont expliqué qu’il avait eu un souci personnel durant le tournoi et que ses relations avec certains coéquipiers se seraient rafraîchies. Le Français a aussi été pointé du doigt pour son comportement envers Deschamps lors du match face à l’Angleterre mais surtout pour ses prestations globalement décevantes durant le tournoi malgré un potentiel dingue. A présent, il va pouvoir repartir à zéro ou presque avec Zizou.

Convaincre Maresca et Zizou après Guardiola et Deschamps

Une situation qu’il vit aussi en club. Après une première année remarquable, le Frenchy a été nommé dans l’équipe type PFA de la Premier League. Il a aussi été nommé aux titres de meilleur rookie et meilleur joueur du championnat l’an dernier. Il faut dire qu’il a terminé son premier exercice avec un bilan de 10 buts et 15 assists en 52 apparitions toutes compétitions confondues sous les ordres de Pep Guardiola. Un entraîneur qui a parfois pris son temps avec lui et avec lequel on le voyait souvent échanger sur la pelouse après les matches comme un père avec son fils. Mais le Catalan, qui avait joué un rôle important dans sa signature chez les Cityzens, a quitté le navire l’été dernier. Enzo Maresca est venu le remplacer. Pour Cherki, cela ne voulait pas dire qu’il allait repartir de zéro. Mais avec un nouveau coach, les cartes allaient forcément être redistribuées.

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Revenu un peu plus tard après ses congés, il a démarré sur le banc le Community Shield face à Arsenal le 16 août dernier. Il est entré en jeu 30 minutes mais il n’a pas pu changer le résultat (défaite 3-0). De nouveau remplaçant face à Bournemouth le 23 août, il avait seulement eu 23 minutes à se mettre sous la dent. Largement suffisant pour Cherki, auteur de 2 passes décisives. Il a récidivé le 23 août face à Crystal Palace avec cette fois 2 buts lors de sa première titularisation de la saison (82 minutes). Après le match, il avait fait passer un message à Maresca. « J’ai travaillé tout l’été pour ça donc je suis vraiment content. Maintenant, c’est clair que ça m’a énormément touché (d’être remplaçant, ndlr). Je devais montrer au coach que j’avais envie de jouer tout simplement. Ca ne m’a pas réveillé non car je n’ai jamais été "endormi" mais ça m’a énormément touché et je devais montrer au coach que j’avais envie de jouer tout simplement.»

Le Français est bien lancé

Un message parfaitement reçu par Maresca, visiblement satisfait de son joueur. Car depuis cette rencontre, Cherki n’est plus sorti du onze de départ. Titulaire face à Coventry (5 septembre), il l’était aussi face à Porto en Champions League (8 septembre). Même chose face à Manchester United (13 septembre) mais aussi Norwich (17 septembre), cette fois-ci en League Cup. Le Manchester Evening News avait salué sa prestation, puisqu’il avait marqué un but, mais aussi son rôle. Il était l’un des leaders d’un groupe remanié et rajeuni. Dimanche, Cherki a continué sur sa lancée avec notamment un but lors du succès 5 à 3 face à Sunderland. «Il a bien conclu son action et a été une option offensive précieuse en seconde période pour permettre à City de continuer à pousser», a écrit le MEN, qui lui a donné un 6.

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Goal lui a donné un 8. «Véritable force créative tout au long de la rencontre, Cherki a constamment posé des problèmes à la défense de Sunderland. Sa vision du jeu et la précision de ses passes étaient exceptionnelles, justifiant pleinement sa titularisation au poste de numéro 10 avant d’être remplacé en fin de match par O’Reilly.» Même note pour la BBC. «Proche de son meilleur niveau dans ce match, avec quelques gestes techniques délicieux. Sa vivacité et sa technique ont permis à City d’ouvrir le score, et il a gardé son sang-froid pour inscrire le deuxième but de City en première mi-temps.» Une nouvelle sortie réussie pour le natif de Lyon qui démarre plutôt bien cette saison de la confirmation. En effet, l’international tricolore a marqué 4 buts et délivré 2 assists en 8 apparitions toutes compétitions confondues avec City, dont 6 en tant que titulaire. Il est bien parti pour confirmer en club. Il n’y a plus qu’à en faire autant en sélection. Zidane n’attend que ça !