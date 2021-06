Real Madrid : Gareth Bale prêt à collaborer avec Carlo Ancelotti

Malgré sa défaite contre l'Italie (0-1), le Pays de Galles a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020. Présent en conférence de presse ce samedi avant le choc face à la Squadra Azzurra, Gareth Bale a été interrogé sur son avenir. L'ailier gallois prêté à Tottenham la saison dernière, va selon toute vraisemblance honorer sa dernière année de contrat au Real Madrid. Avec un nouvel entraîneur sur le banc : Carlo Ancelotti. Et l'intéressé se montre plutôt ouvert à l'idée d'évoluer sous les ordres du technicien italien.

« Oui, je me sens prêt à travailler avec lui. Je n'ai pas d'autre option, Ancelotti sera l'entraîneur la saison prochaine, et je suis un joueur du Real Madrid. Je peux seulement dire que j'ai une excellente relation avec lui. C'est un excellent entraîneur et il fera de grandes choses à Madrid, » a ainsi commenté Bale. Reste à savoir si les deux hommes parviendront à réaliser de grandes choses ensemble...