Allemagne : Florian Wirtz frappe un grand coup avant la Coupe du Monde 2026 !

Florian Wirtz a rappelé à tous qu’il reste l’un des talents les plus impressionnants du football allemand. Après un début de saison difficile à Liverpool, où il peine à retrouver son niveau du Bayer Leverkusen, le jeune milieu offensif a éclaboussé le match amical contre la Suisse ce vendredi soir à Bâle. Dans une rencontre folle, il a inscrit un doublé et délivré deux passes décisives, participant directement aux quatre buts de la Mannschaft lors de la victoire 4-3, et rappelant ses heures de gloire sous Xabi Alonso en Bundesliga.

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À Liverpool, Wirtz a dû s’adapter à un système, sous Arne Slot, qui ne lui laisse pas toujours la liberté nécessaire pour exprimer son génie. En Premier League, il peine à retrouver la régularité attendue pour son transfert record de 135 millions d’euros… Cette saison avec les Reds, il comptabilise seulement 6 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais avec l’Allemagne, en l’absence de Jamal Musiala, c’est lui la star et le facteur X de Julian Nagelsmann. Cette performance à Bâle prouve qu’il peut briller lorsqu’il est placé dans un rôle qui lui convient, et qu’il est prêt à porter son équipe lors de la Coupe du Monde 2026.

Son meilleur match avec l’Allemagne

Le match a été un véritable feu d’artifice. Ndoye a ouvert le score pour la Suisse dès la 17e minute, mais les Helvètes ont rapidement été rattrapés sur un corner de Wirtz parfaitement conclu par Tah (26e). Embolo a même redonné l’avantage à la Nati (41e), avant que Gnabry n’égalise à la dernière minute de la première période (45+2), sur une nouvelle inspiration de Florian Wirtz. La seconde mi-temps a été celle du prodige allemand : il a offert un superbe but à l’Allemagne (61e), Monteiro a de nouveau nivelé pour la Suisse (79e), mais c’est finalement Wirtz qui a scellé la victoire avec un doublé éblouissant (85e), signant une prestation tout simplement exceptionnelle.

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Après la rencontre, Wirtz s’est exprimé sur sa prestation et l’intensité du match : « mon meilleur match avec l’Allemagne ? Probablement, oui. Avec autant de participations à des buts… Sur le premier but, je mentirais si je disais que je voulais que ça aille exactement là, mais je prends. Sur le second, on voit que c’est exactement là où je voulais mettre le ballon. Nous avons une très bonne équipe et de très bons défenseurs. Cela fait un moment que nous n’avons pas joué ensemble. Les buts encaissés étaient évitables. Nous allons travailler pour corriger ça. Bien sûr, on veut tous aller en finale et ramener la Coupe du Monde à la maison. Nous savons que ce sera dur, mais nous avons un grand groupe et nous n’avons pas à nous cacher. » Le message est passé !

L’atout principal de Julian Nagelsmann

Le prodige de Liverpool a ainsi démontré qu’il peut retrouver la lumière dans un contexte qui lui correspond, et rappeler à tous ses éclairs de génie vus en Bundesliga. Son influence sur le jeu allemand, sa capacité à transformer une rencontre et son sang-froid devant le but font de lui cet élément clé pour la préparation de Nagelsmann en vue du Mondial. Ce match contre la Suisse pourrait marquer un tournant dans la saison de Wirtz et lui redonner la confiance qu’il avait perdue depuis son arrivée en Premier League. Une très bonne nouvelle pour les Reds également.

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Le sélectionneur de la Mannschaft, Julian Nagelsmann, tout en regrettant certaines erreurs défensives, a salué la performance de son jeune prodige : « Flo a marqué deux buts exceptionnels et a été décisif sur les autres. Mais défensivement, nous avons été trop passifs par moments. Globalement, nous méritons de l’emporter. Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions contre une équipe qui encaisse habituellement très peu. Je pense que nous aurions pu marquer encore plus ». Cette prestation confirme le retour de Wirtz au premier plan. Le milieu offensif allemand retrouve ses jambes et son influence : il lui suffit désormais de la liberté sur le terrain pour s’exprimer pleinement. L’Allemagne et Wirtz semblent prêts à défier le Ghana en amical avant d’aborder la Coupe du Monde 2026.