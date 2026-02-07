Arsenal : Mikel Arteta répond à Liam Rosenior

Mikel Arteta a tenu à calmer le jeu après la polémique née lors de la demi-finale de Carabao Cup, remportée par Arsenal (3-2). Le manager des Blues s’était agacé du comportement des Gunners. «Je n’ai jamais demandé à mon équipe ou à mes entraîneurs d’empiéter sur le territoire adverse. À ce moment-là, je pensais que leur attitude n’était pas correcte. Ils gênaient l’échauffement de mes joueurs et de mon staff», avait-il assuré.

Mais ce vendredi, Mikel Arteta a présenté ses excuses à Liam Rosenior pour toute gêne éventuelle causée lors de l’échauffement, assurant qu’il n’y avait aucune intention de manquer de respect au staff londonien. «Je ne sais pas, c’est son opinion et nous respectons évidemment tout le monde. Si à un moment donné, l’un des membres du personnel a vécu cela, nous nous en excusons, un point c’est tout. C’est très courant dans le football, en particulier chez les gardiens, car ils doivent arrêter des ballons longs et tout ça, donc je n’ai rien d’autre à ajouter», a-t-il assuré. De quoi mettre fin aux polémiques.