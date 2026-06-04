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Côte d’Ivoire : la fierté de Guéla Doué après le succès face aux Bleus

Par Josué Cassé
1 min.
Guela et Désiré Doué @Maxppp

Buteur lors de la victoire de la Côte d’Ivoire face à l’équipe de France (2-1) dans le cadre de la préparation à la Coupe du Monde, Guéla Doué, frère de Désiré, n’a pas caché sa fierté au coup de sifflet final. «C’est beaucoup de fierté, il y a de la famille qui est là, le peuple ivoirien, c’est un match spécial pour moi, c’est notre premier France Côte d’Ivoire à mon frère et moi donc c’est beaucoup de fierté», a tout d’abord déclaré le Strasbourgeois.

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Et d’ajouter : «la France, c’est une top équipe, il n’y a pas vraiment de faiblesse, ils peuvent attaquer rapidement, garder la balle, ce n’est pas facile de jouer contre eux, la première mi-temps c’était compliqué, on a su faire le dos rond et dérouler notre jeu en seconde période. Comme toutes les compétitions, on y va pour aller le plus loin et rendre fier le pays».

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