PSG - Bayern : le onze mixé de Willy Sagnol

Une finale au sommet. Ce dimanche, le PSG peut remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Mais pour cela, il faudra dompter le Bayern Munich, qui a impressionné toute la saison, et son collectif en forme de rouleau compresseur. Paris peut tout de même y aller sans complexes avec ses armes et son effectif. Si bien que Willy Sagnol a choisi 6 parisiens dans son onze mixé des deux équipes.

Dans L'Equipe, il a fait sa petite sélection. Pour le poste de gardien du but, il commence avec Manuel Neuer. Devant lui, il aligne Joshua Kimmich, Thiago Silva, David Alaba et Juan Bernat à la place de la révélation Alphonso Davies. Au milieu, on retrouve Marquinhos, Thiago Alcantara, Angel Di Maria et Neymar pour soutenir un duo d'attaquant composé de Robert Lewandowski et de Kylian Mbappé. Une bien belle équipe qui semble donner un petit avantage à l'effectif parisien. A voir si cela va se confirmer ce dimanche.