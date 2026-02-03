Amiens : Aly Traoré, le 2009 français qui agite déjà la Ligue 1 et l’étranger

Quand il naissait en 2009, le football français vibrait encore sous le choc de la main de Thierry Henry face à l’Irlande. Le FC Barcelone de Pep Guardiola réalisait un triplé historique, ce qui valait alors à Messi le premier de ses 8 Ballons d’Or à la fin de l’année. De l’eau a coulé sous les ponts depuis : le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus est devenu entraîneur, la légende argentine a remporté la Coupe du Monde et se laisse désormais aller à la quiétude floridienne, tandis qu’Aly Traoré a effectué ses débuts professionnels 16 ans passés.

Avec Samba Konaté (4 minutes avec Leipzig) et le Lyonnais Adil Hamdani (6 minutes face à Auxerre), il est l’un des très rares 2009 français à y avoir goûté avant-même ses 17 ans. Depuis ses débuts face au Mans mi-décembre, l’attaquant d’1m85 a cumulé une trentaine de minutes. «C’est un buteur athlétique, il a une grosse marge de progression, un beau profil un peu à la Mateta, toutes proportions gardées. Il sait toujours bien se placer, il a une grosse palette physique et technique. Pour un 2009, c’est extraordinaire», souligne Momo Sissoko, fondateur de Leading Sport Management, qui s’occupe également des intérêts de Jaydee Canvot (Crystal Palace) et Mahamadou Sangaré (Manchester City).

Monaco, Leipzig et le PSG le suivent

S’il est aujourd’hui suivi par Monaco, Leipzig ou encore le PSG, le gamin d’Antony a dû construire sa réussite pierre après pierre. Avant d’intégrer le centre de formation d’Amiens en 2024 en provenance d’Évry où il avait passé 8 ans, ce fan de Mateta et Guirassy avait essuyé plusieurs refus de clubs pros, dont Troyes. «Il a réussi à avoir un test à Amiens, il est arrivé sur la pointe des pieds, mais ensuite il s’est développé, a enchaîné, et puis avec un concours de circonstances, il a été appelé en équipe de France», détaille Momo Sissoko. Il lui en a fallu peu pour se mettre en valeur. Depuis septembre, Traoré a marqué 5 buts sur ses 5 sélections en U17, et il est fort probable qu’il soit surclassé lors des prochains rassemblements.

Il n’est pas non plus impossible de le voir démarrer ses premiers matchs de L2 d’ici là fin de saison, lui qui a déjà effectué 5 apparitions depuis le mois de décembre, championnat et Coupe confondues. «Mon objectif était de jouer en professionnel avant la fin de mes trois années de centre, mais vu mon début de saison, je me suis dit que je pouvais l’intégrer plus vite, confie l’attaquant de 16 ans. Débuter si jeune en L2 et devenir le deuxième 2009 français à jouer en professionnel, je n’y pensais pas en revanche. Le rythme des séances n’est plus le même, il faut vite s’adapter, la qualité technique est supérieure, et la différence est importante avec la formation, mais j’ai su m’adapter.» Joueur réfléchi, Traoré n’a pas souhaité précipiter une réflexion pour son premier transfert cet hiver. L’attaquant de 17 ans finira bien la saison avec le club picard. Et un 1/8e de finale de Coupe de France l’attend dès demain face à Toulouse.