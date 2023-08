OL : Ainsley Maitland-Niles avait d’autres offres

La suite après cette publicité

Libre après la fin de son contrat à Arsenal, Ainsley Maitland-Niles (25 ans) a rejoint Lyon après plusieurs semaines sans club. Une période durant laquelle il s’est entraîné avec un préparateur personnel comme il l’a avoué en conférence de presse ce vendredi. L’occasion pour lui de revenir sur son mercato.

«Oui, j’avais d’autres opportunités. J’aurais pu aller ailleurs mais je pensais que l’OL serait le meilleur choix pour moi. C’est l’un des plus gros clubs français, c’est un pays merveilleux. Je veux pouvoir jouer en Europe et je veux aider le club à revenir en Ligue des Champions.» À lui de jouer ! D’autant qu’il se sent bien à Lyon. «Les premières semaines ont été super. J’apprends et je comprends comment les joueurs jouent ici. C’était une expérience positive de rentrer dans le match face à Montpellier même si c’était difficile par rapport au résultat final. Cela fait un certain temps que je n’ai pas joué 90 minutes. Quand le coach estimera que je suis prêt, je jouerai. On en discute et il décidera.» La balle est dans le camp de Laurent Blanc.