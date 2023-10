Arda Güler peut devenir plus fort que Lionel Messi

Recruté cet été par le Real Madrid contre une vingtaine de millions d’euros, Arda Güler n’a pas encore pu démontrer l’étendue de son talent sous le maillot merengue. La faute à des blessures. De retour à l’entraînement, le jeune Turc de 18 ans peut toutefois devenir un véritable crack. Dans cette optique, un certain Erol Tokgözler, l’ancien entraîneur du Merengue, quand ce dernier évoluait chez les U13 de Genclerbirligi, a d’ailleurs fait une déclaration qui ne passera pas inaperçue en Espagne, surtout à Barcelone.

« Messi est le plus grand joueur que j’ai jamais vu et Arda a de grandes capacités. Messi a déjà tout accompli et Arda doit le faire, c’est encore un enfant. Mais si nous parlons purement de potentiel, Arda a plus de potentiel que Messi, même s’il a encore un long chemin à parcourir. Son football n’en est qu’à ses débuts, il doit jouer beaucoup de matches pour devenir le joueur qu’il peut être. Mais, comme je l’ai dit, le potentiel d’Arda est meilleur que celui de Messi. Je ne parle que du potentiel, bien sûr », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à AS.