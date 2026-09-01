Menu Rechercher
Commenter 2
Exclu FM Ligue 1

Monaco : Thilo Kehrer se rapproche de l’Ajax

Par Sebastien Denis - Dahbia Hattabi
Kehrer @Maxppp

L’AS Monaco va vivre une dernière journée de mercato folle. Plusieurs départs sont possibles, notamment celui de Folarin Balogun à Everton. Plus surprenant, Thilo Kehrer est aussi partant.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le défenseur allemand de 29 ans est dans le viseur de l’Ajax Amsterdam. L’écurie néerlandaise pourrait l’accueillir sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Pour rappel, l’ancien joueur du PSG est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club princier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Ajax
Thilo Kehrer

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Ajax Logo Ajax
Thilo Kehrer Thilo Kehrer
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier