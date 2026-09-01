Monaco : Thilo Kehrer se rapproche de l’Ajax

L’AS Monaco va vivre une dernière journée de mercato folle. Plusieurs départs sont possibles, notamment celui de Folarin Balogun à Everton. Plus surprenant, Thilo Kehrer est aussi partant.

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Selon nos informations, le défenseur allemand de 29 ans est dans le viseur de l’Ajax Amsterdam. L’écurie néerlandaise pourrait l’accueillir sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Pour rappel, l’ancien joueur du PSG est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club princier.