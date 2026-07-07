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Coupe du Monde 2026 : le gros troll de la Belgique sur les États-Unis

Par Allan Brevi
1 min.
Belgique @Maxppp

Après avoir pris le dessus sur les États-Unis à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, la Belgique a également remporté la bataille des réseaux sociaux. Quelques minutes après leur large succès (1-4), les Diables Rouges ont adressé un clin d’œil moqueur à leurs adversaires américains avec une publication devenue rapidement virale.

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Le compte officiel de la sélection belge a repris une expression bien connue outre-Atlantique en écrivant : « It’s called soccer football », ce qui signifie : « on appelle ça football ». Une manière de rappeler avec humour que le sport reste appelé le "football" dans la majeure partie du monde, contrairement aux États-Unis où le terme "soccer" est privilégié. Ensuite, la Belgique défiera l’Espagne en quarts de finale.

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