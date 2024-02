Pablo Fornals débarque finalement au Réal Betis

Pablo Fornals, le milieu de terrain espagnol de West Ham, était annoncé du côté du Real Betis dans les dernières heures du mercato. Mais les dirigeants du club espagnol n’ont pu enrôler le joueur de 27 ans en raison des oublis administratifs des Hammers. Un scénario similaire à celui qu’avait vécu l’Olympique Lyonnais avec Saïd Benrahma, aussi joueur de West Ham. Mais finalement, le club andalou est parvenu à enrôler l’Espagnol ce vendredi.

«Le Real Betis Balompié et le West Ham United FC ont trouvé un accord pour le transfert de Pablo Fornals. Le joueur espagnol sera Vert et Blanc jusqu’en 2029.Le nouveau joueur Vert et Blanc arrive de West Ham United, où il évolue depuis cinq saisons. Avec l’équipe de Londres, Fornals a disputé 203 matchs officiels et faisait partie de l’équipe qui a remporté l’UEFA Europa Conference League l’année dernière», explique le communiqué du club. L’Olympique Lyonnais peut donc avoir un grand espoir d’enrôler finalement Saïd Benrahma…