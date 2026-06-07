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Angleterre : Thomas Tuchel pousse un gros coup de gueule contre ses joueurs

Par Allan Brevi
1 min.
Thomas Tuchel @Maxppp
Angleterre 1-0 Nouv.-Zélande

À l’approche du Mondial 2026, l’Angleterre s’est imposée sans convaincre face à la Nouvelle-Zélande (1-0) en match de préparation, grâce à un but de Harry Kane. Avec une large revue d’effectif et plusieurs cadres laissés au repos, les Three Lions ont surtout cherché à gérer les temps de jeu et la fraîcheur physique, dans des conditions difficiles en Floride. Mais la prestation globale a clairement agacé Thomas Tuchel.

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Le sélectionneur anglais a jugé la copie insuffisante. « Je ne suis pas entièrement satisfait. J’ai préféré la seconde mi-temps à la première. Nous avons mieux joué en respectant nos positions, avec un rythme plus soutenu et un jeu sans ballon plus incisif. En première mi-temps, nous étions mal placés. Notre jeu était trop brouillon. Un peu trop freestyle », a-t-il reconnu, avant d’ajouter : « en première mi-temps, on a tenté beaucoup de centres, des tirs de loin, ce qui n’est pas notre style de jeu habituel. On a beaucoup joué long, avec des longues passes, ce qui ne faisait pas partie de l’entraînement ces quatre derniers jours… Cela a ralenti notre jeu et a rendu le contre-pressing difficile car nous n’étions pas dans les positions que nous souhaitions au moment d’attaquer ». Le message est passé.

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