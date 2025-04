PSG : le joli message de Luis Enrique à l’OL

Le PSG a réussi là où l’OL a failli. Pour leur quart de finale retour respectif, en Ligue des Champions pour l’un, en Ligue Europa pour l’autre, les deux clubs français ont connu des résultats opposés. Bousculés sur le terrain d’Aston Villa, les Parisiens sont néanmoins parvenus à arracher leur qualification malgré la défaite 2-3. Du côté lyonnais, à l’inverse, c’est la douche froide. Après avoir renversé Manchester United en prolongations, les joueurs de Paulo Fonseca se sont complètement écroulés en toute fin de rencontre, perdant 4-5 et voyant leur adversaire obtenir son ticket. Interrogé à propos de la performance rhodanienne, Luis Enrique s’est montré élogieux.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse à la veille d’accueillir le Havre, le coach des Rouges et Bleus a été questionné sur le mental de l’OL, et s’il estimait que son équipe était plus solide dans cet aspect. Et l’Espagnol a complètement balayé cette idée : « si notre victoire montre qu’on est plus fort mentalement que l’OL après sa défaite hier ? Non, ça n’a rien à voir. L’OL a fait un match exceptionnel, il a réussi a égaliser 2-2, quand le match semblait compliqué, ils ont été réduits à 10, ils n’ont pas eu de chance. Ils ont renversé le résultat à 10, c’est fort mentalement, et ils ont encaissé 3 buts en 5 minutes face à une équipe en supériorité. Hier, on a vu un immense match entre deux bonnes équipes. » Cela ne suffira pas à apaiser le chagrin lyonnais, mais les intéressés apprécieront.

Exceptionnel : 10€ offerts avec le code FM10 et 100€ de bonus pour une première inscription. Une ouverture du score signée Dembélé contre Le Havre pourrait vous rapporter jusqu’à 365€.