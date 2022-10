OM : Nuno Tavares envoie un message au Sporting

Avant de retrouver son club formateur demain soir en Ligue des champions, le Sporting CP, Nuno Tavares s'est exprimé auprès de la Provence. Le piston gauche portugais prêté à Marseille par Arsenal est excellent depuis le début de saison, trois buts lors de ses quatre premiers matches tout en étant omniprésent en défense. Passé également par Benfica, Tavares tient à faire un bon match ce mercredi soir pour son retour au pays.

« J'ai préparé ce rendez-vous de la même manière que d'habitude, je n'ai rien fait de particulier, indépendamment de l'affection que j'ai pour ce club et du fait d'y avoir joué. Le retour ne sera pas forcément spécial, non plus. Je serai dans mon pays, c'est vrai, et ça me fait du bien de retrouver l'air du Portugal. Mais j'appartiens désormais à une autre équipe ; avec mes partenaires, nous voulons la victoire », détaille le Marseillais, déterminé à gagner.

