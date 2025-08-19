Brésil : Carlo Ancelotti compter donner du repos à Vinicius

La trêve internationale de septembre approche à grands pas, avec à la clé les derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 en zone CONMEBOL. Alors qu’il ne reste que deux rencontres à disputer, l’Argentine, le Brésil et l’Équateur ont déjà validé leur billet pour le Mondial. La Seleção, qui affrontera le Chili à domicile le 5 septembre, puis se déplacera en Bolivie le 10 septembre, annoncera sa liste de joueurs convoqués le 25 août à Rio de Janeiro.

Selon Globo Esporte, Carlo Ancelotti ne convoquera pas Vinicius Jr. pour ces deux rencontres. Suspendu pour le match face au Chili, l’ailier du Real Madrid sera ainsi dispensé d’un déplacement éprouvant en haute altitude à Villa Ingenio, le stade où la Bolivie joue ses matchs depuis la Copa América 2024. En revanche, les Brésiliens Rodrygo et Militão, également joueurs du club madrilène, figureront bien sur la liste. Absents en juin pour cause de blessure, ils feront leur retour en sélection sous les ordres de leur ancien entraîneur.