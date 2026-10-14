Premier League
Arsenal dévoile la photo de son effectif… sans William Saliba
@Maxppp
Drôle de moment choisi par Arsenal pour prendre la photo de tout son effectif de la saison. Le club anglais a publié ce mercredi la traditionnelle photo de groupe mais un joueur manquait à l’appel : William Saliba.
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Due to a medical appointment, William Saliba was not available this afternoon.— Arsenal (@Arsenal) October 14, 2026
La raison est toute simple. Le défenseur, actuellement en train de soigner sa lourde blessure au dos, avait «un rendez-vous médical» et «n’était pas disponible cet après-midi». Les Gunners ont donc fait sans lui plutôt que de l’attendre.
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