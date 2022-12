PL : Miguel Almirón n’en veut pas à Jack Grealish

La suite après cette publicité

Miguel Almirón est beau joueur. Raillé sur ses prestations par Jack Grealish, le Paraguayen préfère laisser couler et ne souhaite pas être impliqué dans un quelconque conflit. « Je ne suis pas intéressé par cela. Jack est un grand joueur et je lui souhaiterai toujours le meilleur. Il est à Manchester City pour une bonne raison. Je vais éviter toute comparaison, je me concentre sur ce que je fais. Ce n’est rien », a ainsi déclaré en ce sens le joueur de Newcastle.

Des propos qui entrent en corrélation avec ceux récemment prononcés par Jack Grealish, exprimant ses regrets lors de la Coupe du Monde : « Je ne savais pas que cette vidéo allait sortir mais même en privé je n’aurais pas dû le dire car c’est un joueur professionnel. J’ai eu beaucoup de critiques de la part des fans de Newcastle et à juste titre. J’aime m’amuser mais je fais parfois des trucs stupides que je regrette. La prochaine fois que je jouerai contre lui, je lui montrerai le plus de respect. »

À lire

Man City : Pep Guardiola sous le charme de Kevin De Bruyne