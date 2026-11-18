Arsenal continue de sécuriser l’avenir de ses joueurs importants. Après avoir trouvé un accord avec Declan Rice pour prolonger son contrat, le club londonien avance désormais sur les dossiers David Raya, Jurriën Timber et Piero Hincapié. Selon les informations de The Telegraph, les Gunners ont déjà trouvé un accord de principe avec leur gardien espagnol, actuellement lié au club jusqu’en juin 2028. La durée de son futur engagement n’a toutefois pas encore été communiquée. Arrivé de Brentford en 2023, Raya s’est imposé comme un élément incontournable du système de Mikel Arteta, notamment grâce à sa qualité de relance. Auteur de 28 clean sheets en Premier League la saison dernière, il a largement contribué au sacre d’Arsenal, champion d’Angleterre pour la première fois depuis 2004. Le portier espagnol a également remporté le Golden Glove lors des trois dernières saisons, confirmant son statut parmi les meilleurs gardiens du championnat anglais.

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En défense, Jurriën Timber et Piero Hincapié sont également proches de prolonger leur aventure avec Arsenal, selon The Athletic. Les deux joueurs, respectivement âgés de 25 et 24 ans, sont engagés dans des discussions avancées avec les dirigeants londoniens concernant de nouveaux contrats à long terme. Actuellement lié jusqu’en juin 2028, Timber fait partie des éléments sur lesquels Mikel Arteta souhaite continuer de s’appuyer. De son côté, Hincapié, arrivé initialement en prêt du Bayer Leverkusen en septembre 2025 avant son transfert définitif l’été dernier, s’est rapidement intégré à l’effectif. L’international équatorien a disputé 39 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée, participant au titre de champion d’Angleterre et au parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions. Déjà sous contrat jusqu’en 2031, il aurait même obtenu une revalorisation salariale accompagnée d’une année supplémentaire, portant son engagement jusqu’en 2032. Ces différentes opérations illustrent la volonté d’Arsenal de conserver l’ossature de son équipe championne tout en anticipant les prochaines échéances contractuelles de ses cadres.