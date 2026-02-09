PSG : la joie de Marquinhos après la manita contre l’OM

Sous pression avant le Classique, le PSG n’avait pas le droit à l’erreur face à l’OM. Deuxièmes de Ligue 1 au coup d’envoi, les Parisiens ont répondu de la plus autoritaire des manières en écrasant leur rival historique (5-0). Porté par un Ousmane Dembélé étincelant et un collectif enfin en totale maîtrise, le club de la capitale a livré sa prestation la plus aboutie de la saison en championnat. Supérieurs dans tous les compartiments du jeu, les hommes de Luis Enrique ont rapidement étouffé Marseille pour transformer l’affiche en démonstration et reprendre la main dans la course au titre.

Cette victoire a évidemment fait des heureux. Selon une vidéo relayée par le PSG sur ses réseaux sociaux, au moment de rentrer aux vestiaires, Luis Enrique affichait un large sourire, symbole d’un entraîneur pleinement satisfait de la réponse de son équipe. Dans le même temps, l’euphorie gagnait le vestiaire parisien, où Marquinhos, surexcité, répétait en boucle : « c’était le carnaval, c’était le carnaval ! » Une scène révélatrice de la libération d’un groupe.