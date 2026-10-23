Ligue 1 : l’OM ne remplacera pas le PSG en prime time

Pas de changement de programme pour l’Olympique de Marseille. Alors que la rencontre face au Havre, comptant pour la huitième journée de Ligue 1, aurait pu être décalée en soirée, les Phocéens accueilleront finalement les Normands ce dimanche à 17h15, comme initialement prévu. Selon les informations de RMC Sport, le diffuseur Ligue 1+ avait envisagé de déplacer cette affiche à 20h45 afin de remplacer le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, dont la tenue reste incertaine. En raison d’une forte mobilisation des forces de l’ordre dans la capitale ce week-end, la Préfecture de police de Paris a en effet demandé le report de PSG-OL, programmé dimanche soir. Une situation qui avait poussé le diffuseur à sonder l’OM et Le Havre pour éventuellement récupérer le créneau du dimanche soir. Mais cette option a finalement été écartée, et les deux équipes conserveront leur horaire initial.

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L’incertitude demeure en revanche concernant la rencontre entre le PSG et l’OL. Sollicitée par la Préfecture de police de Paris, la Ligue de Football Professionnel a fait savoir qu’elle n’envisageait pas de reporter le match, notamment parce que celui-ci doit se disputer dimanche et non samedi. La LFP a toutefois précisé qu’elle respecterait toute décision prise par les autorités. En cas de report confirmé, Ligue 1+ pourrait donc se retrouver sans affiche à diffuser à 20h45. Plusieurs rencontres restent programmées dimanche, avec Monaco-Lille à 15h, puis Angers-Lorient, Auxerre-Le Mans, Rennes-Strasbourg et Toulouse-Troyes à 17h15. Reste à savoir si l’une de ces affiches pourrait être décalée pour occuper le créneau du dimanche soir si PSG-OL venait finalement à être reporté.