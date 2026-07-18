Un arbitre de Ligue 1 renvoyé devant le tribunal pour des faits présumés de violences conjugales
Un arbitre central de Ligue 1 comparaîtra le 7 août devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour des faits présumés de violences volontaires sur son ex-compagne. Selon les informations de L’Équipe, confirmées par le parquet, deux épisodes survenus en mars et en mai lui sont reprochés. La plaignante s’était vu prescrire trois jours d’incapacité totale de travail (ITT) après les faits de mai.
L’arbitre, qui conteste les accusations et évoque des violences réciproques, bénéficie de la présomption d’innocence. Son avocat indique que sa défense sera présentée devant le tribunal. La Fédération française de football affirme, de son côté, ne disposer d’aucune information officielle sur ce dossier et précise qu’elle adaptera sa réponse en fonction des suites judiciaires.
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