Liga : l’Atlético de Madrid écrase Majorque et remonte sur le podium

Ce dimanche, dans le cadre de la 21e journée de Liga, l’Atlético de Madrid recevait Majorque au Metropolitano. Une rencontre capitale pour les hommes de Diego Simeone, qui avaient l’occasion de reprendre l’ascendant sur Villarreal et de remonter sur le podium du championnat. Si l’écart avec le Real Madrid et le FC Barcelone reste conséquent, les Colchoneros se devaient absolument de prendre les trois points pour rester dans la course aux premières places.

Mission accomplie pour l’Atlético, qui a rapidement pris l’avantage grâce à Alexander Sørloth à la 22e minute, aligné en attaque aux côtés de Julián Álvarez en l’absence d’Antoine Griezmann. Dominateurs, les Madrilènes ont poussé pour faire le break et ont été récompensés en fin de rencontre, à la 75e minute, sur un but contre son camp du défenseur David López (2-0). L’ancien de l’OL Thiago Almada a même triplé la mise à la 87e. Grâce à ce succès, l’Atlético retrouve le podium, dépasse Villarreal — battu par le Real Madrid hier (2-0) — et revient à 7 points du rival madrilène.