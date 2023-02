LOSC : Paulo Fonseca dévoile son ambition majeure

La suite après cette publicité

Arrivé sur le banc du LOSC l’été dernier, l’entraîneur portugais Paulo Fonseca est loin d’être étranger à la bonne saison des Dogues en championnat, actuellement cinquièmes de Ligue 1 avant d’affronter le Paris Saint-Germain en championnat ce dimanche après-midi. Dans un entretien accordé à RMC Sport, le technicien lusitanien de 49 ans a dévoilé son objectif principal avec la formation nordiste : jouer un beau football et se hisser le plus possible au classement de l’élite française.

«Je crois qu’on réalise déjà une bonne saison. D’abord parce qu’il y a la construction d’une nouvelle façon de jouer que l’équipe a très bien interprétée. Ensuite, on a promu beaucoup de joueurs, il y a des joueurs qui n’étaient pas importants par le passé et qui sont devenus déterminants pour le LOSC. Ce que j’ai promis, c’est de faire une équipe qui joue un football offensif et je pense que c’est notable ; et puis on veut atteindre le meilleur classement possible. On sait qu’on lutte contre des équipes qui ont réalisé des investissements largement supérieurs, avec des projets bien plus consolidés, avec des entraîneurs en place depuis plusieurs années. Mais on veut aller le plus haut possible. On veut valoriser ce qu’on a fait aussi à travers des résultats. Mais il n’y a pas d’obsession envers un objectif concret. On aimerait entrer dans cette lutte pour les places européennes et on croit qu’on peut y arriver mais ce n’est pas une obsession.»

À lire

Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur PSG-LOSC

Paulo Fonseca 49 ans - 26 matchs officiels 54% 14 victoires 19% 5 nuls 27% 7 défaites 1,78 points par match (en championnat)

Parions Sport en Ligne vous offre 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un match nul entre PSG LOSC (coté à 4,30) pour tenter de remporter 43 €.