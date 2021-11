MU : Lucien Favre et Rudi Garcia ont impressionné lors de leur entretien

La suite après cette publicité

Considéré comme une piste crédible pour le poste de coach intérimaire de Manchester United et même si Ralf Rangnick semble avoir pris le dessus, Rudi Garcia aura quoiqu'il arrive donné le meilleur de lui même. En effet, The Independent révèle que le coach français a été excellent lors de l'entretien.

Un exercice dans lequel l'ancien coach de Lille, de l'AS Roma, de l'OM et de l'OL excelle puisqu'il avait fait la différence de cette manière face à Jocelyn Gourvennec et Laurent Blanc au moment de prendre en main les Gones. A noter que Lucien Favre également auditionné aurait aussi impressionné les dirigeants de Manchester United. En pleine recherche de l'intérimaire et s'approchant du but, MU a aussi ciblé le coach de l'Ajax Amsterdam Erik ten Hag en vue du mercato estival.