Liga : Séville poursuit sa belle série et peut rêver grand, le Celta se reprend

Après la victoire du FC Barcelone sur la pelouse de Villarreal (2-1) un peu plus tôt ce dimanche et en attendant la rencontre entre l'Athletic Bilbao et l'Atlético de Madrid, le Séville FC a poursuivi sa très belle série en Liga en s'imposant à domicile face à Grenade (2-1), dans le cadre de la 32ème journée du championnat espagnol. Ivan Rakitic (16e) et Lucas Ocampos (53e) sont les deux buteurs des Andalous, qui restent sur 8 matchs sans défaite (dont 5 succès consécutifs), alors que Roberto Soldado (90e) a réduit la marque dans les derniers instants pour les visiteurs sur penalty.

Le Celta de Vigo s'est lui imposé sur le même score (2-1) face à Osasuna, grâce à des réalisations de Iago Aspas (42e) et Jeison Murillo (64e), alors que Roberto Torres avait redonné de l'espoir à ses partenaires. Au classement, Séville (4ème, 70 points) colle aux basques du trio de tête et peut rêver d'un titre de champion d'Espagne en fin de saison. Grenade (8ème, 42 points) reste englué dans le ventre mou de cette Liga, tout comme le Celta de Vigo (9ème, 41 points) et Osasuna (11ème, 40 points).

