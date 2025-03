Mercato : le cas Thiago Almada donne des maux de tête à l’OL

L’Olympique Lyonnais ne traverse pas le meilleur moment de sa saison. En quelques heures, Eagle, la maison mère du club rhodanien, a publié des comptes alarmants (résultat net de -117 M€ en 2024, les capitaux propres sont passés d’environ 39,4 M€ à -78,2 M€) et l’OL est allé perdre 4 buts à 2 à Strasbourg. Deux mauvaises nouvelles puisque les Gones vont donc être obligés de vendre plusieurs talents l’été prochain pour éponger leur dette et le mauvais résultat en Alsace les relègue à la septième place du classement.

La suite après cette publicité

L’OL n’a pas profité des défaites de l’OM et de Nice pour mettre la pression dans la course à la Ligue des Champions, et ça, John Textor doit s’en mordre les doigts. Lyon reste à deux points du top 4 synonyme de Ligue des Champions, mais le club rhodanien ne peut plus se permettre ce genre de raté vu sa situation financière. La C1 est devenue vitale. D’ailleurs, le cas Thiago Almada, dans lequel l’OL n’a théoriquement pas forcément la main, pourrait bien être impacté pour toute cette incertitude.

Un micmac administratif et financier

Pour rappel, le milieu argentin de 24 ans a été prêté gratuitement cet hiver par Botafogo. Et si l’OL souhaite le conserver définitivement, il devra trouver au moins 27 M€. Vu l’état de ses finances, c’est loin d’être gagné. Dernièrement, un nouvel élément a rendu ce dossier un peu plus complexe : la volonté de Botafogo d’avoir Almada dans ses rangs pour disputer la prochaine Coupe du Monde des Clubs. Un désir qui pose deux questions. La première est d’ordre physique. Almada enchaîne les matches depuis un an et demi et son départ d’Atlanta pour Botafogo. Est-il judicieux de lui faire disputer ce Mondial ? Ensuite, c’est une question d’ordre administratif.

La suite après cette publicité

La nouvelle compétition de la FIFA démarre le 15 juin et le mercato ouvre le 1er du même mois pour faciliter les transactions des formations engagées. Or le prêt d’Armada à l’OL court jusqu’au 30 juin. Ce prêt sera-t-il cassé juste après la dernière journée de L1 (17 mai) afin de permettre au Glorioso de disposer du joueur, avant de renégocier un transfert avec l’OL une fois le tournoi terminé ? Autant de questions face auxquelles l’OL préfère garder le silence selon Le Progrès. John Textor trouvera-t-il un nouveau tour de passe-passe avec la galaxie Eagle ? Ou sera-t-il tout simplement obligé de vendre Almada à une écurie n’appartenant pas à sa galaxie pour limiter la casse financièrement ? Affaire à suivre.