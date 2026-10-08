CAN 2025, TAS : le Maroc a choisi de garder le silence après l’audience

Ce jeudi, les représentants du Maroc et du Sénégal avaient rendez-vous à Lausanne pour une audience particulièrement attendue devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Pour rappel, les Lions de la Teranga avaient remporté la finale sur le terrain (1-0), avant que le Jury d’appel de la CAF ne décide finalement d’attribuer la victoire au Maroc sur tapis vert (0-3), en raison du retrait temporaire des Sénégalais pendant la rencontre. Une décision contestée par la Fédération sénégalaise, qui espère désormais récupérer son titre devant la juridiction sportive. Et après plusieurs heures de débats, les deux camps ont adopté des attitudes bien différentes à leur sortie de l’audience.

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Alors que les représentants sénégalais ont pris la parole pour assurer que « le Sénégal s’est bien défendu » à la sortie de l’audience, le Maroc a préféré jouer la carte de la discrétion. Selon les informations de RMC Sport, aucun représentant marocain n’a souhaité s’exprimer devant les médias présents à la sortie du TAS. Un silence qui contraste donc avec la courte réaction du camp sénégalais. Pour rappel, les deux parties sont soumises à une interdiction totale de dévoiler le contenu des échanges intervenus durant l’audience. Il faudra désormais patienter avant de connaître le verdict définitif, qui pourrait intervenir dans les prochains jours, voire dans plusieurs semaines.