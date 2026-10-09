SPL : Cristiano Ronaldo porte Al-Nassr
Retour à la compétition gagnant pour Cristiano Ronaldo. Après une trêve internationale mouvementée où il a quitté le rassemblement de l’équipe nationale avec pertes et fracas, l’attaquant de 41 ans retrouvait les terrains avec Al-Nassr pour disputer la 8e journée de Saudi Pro League face à Al-Diriyah. Sans doute a-t-il apprécié le tifo de ses supporters à son égard.
Sa façon à lui de les remercier, ça a été d’ouvrir le score dès la 23e minute en profitant d’un ballon mal repoussé par le portier adverse sur un tir de Coman. Il marquait là le 980e but de sa carrière. Samu Costa (35e) et Coman (77e) ont permis à leur équipe de s’imposer avec la manière 3-0. Al-Nassr remonte à la 2e place, à égalité de points avec le leader, Al-Qadsiah.
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