Équipe de France, Saël Kumbedi : « je ne suis pas là comme un gamin à Disney »

Alors qu’il ne s’attendait absolument pas à rejoindre les A, Saël Kumbedi a vécu une convocation aussi inattendue qu’historique. Le latéral droit de Wolfsburg, qui évolue en deuxième division allemande, est devenu le premier joueur de D2 appelé chez les Bleus depuis David Trezeguet en 2007. Une situation qui l’a lui-même amusé : « j’ai lu des trucs, comme quoi c’est historique… Le dernier, je crois que c’était David Trezeguet ! » Une surprise pour le défenseur de 21 ans, qui se préparait initialement à rejoindre les Espoirs : « j’ai eu le coup de fil et je me suis dit : "putain, c’est vraiment réel ?" »

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Désormais aux côtés des A, Kumbedi entend profiter de cette opportunité pour montrer ses qualités, sans se laisser impressionner par le changement de dimension. « De la pression ? Ah non, zéro. Je suis juste content. Là, c’est le plus haut niveau par rapport aux Espoirs. Après, j’ai déjà joué contre la plupart des joueurs. Je suis heureux d’être là, mais je ne suis pas non plus comme un gamin à Disney. », a-t-il expliqué, avant de détailler ce qu’il souhaitait apporter au groupe : « mes qualités : montrer que je sais bien défendre, déjà, et ensuite mon apport offensif, qui est un de mes points forts. Je suis motivé d’être là. Le coach et le staff m’ont juste dit de prendre un maximum de plaisir et de profiter de ce moment, en jouant mon jeu. » Le message est passé.