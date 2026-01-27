Menu Rechercher
Nampalys Mendy courtisé en Pologne

Nampalys Mendy avec Watford @Maxppp

Nampalys Mendy espérait trouver un projet à sa mesure à Watford lorsqu’il y a signé l’été dernier. Mais force est de constater qu’à la mi-saison, l’ancien Lensois ne bénéficie pas d’un grand temps de jeu. Le milieu de terrain n’a participé qu’à 8 bouts de matchs toutes compétitions confondues pour seulement 415 minutes. Le joueur de 33 ans étudie des pistes, d’autant que son contrat arrive à échéance en juin prochain.

D’après nos informations, le club d’Arka Gdynia, 12e de première division polonaise, a pris contact avec lui et lui a même formulé une offre de 18 mois. Il souhaite faire de l’international sénégalais (35 sélections) l’un des piliers de son groupe en lui offrant le plus gros salaire de l’effectif. Arka Gdynia nourrit des ambitions européennes dans un futur proche.

