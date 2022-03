Moussa Diaby évoque son départ du PSG

Dans un entretien au journal Le Parisien ce dimanche, l’ailier du Bayer Leverkusen Moussa Diaby est revenu sur les raisons de son départ du Paris Saint-Germain durant l’été 2019. Le Français de 22 ans ne regrette pas son choix d’avoir quitté la capitale et ne veut pas trop penser à son club formateur, qui reste cependant toujours dans son cœur. « Le PSG reste un club à part dans mon cœur. Je ne peux pas vous dire si je pourrais avoir ma place, mais si j'y étais encore, je donnerais tout pour avoir le même statut au PSG que celui que j'ai actuellement au Bayer Leverkusen. Quand on pense trop à ses ex, on n'avance pas », a déclaré Diaby.

La suite après cette publicité

L’ailier gauche de Leverkusen a ensuite expliqué pourquoi il devait quitter le PSG pour avancer et progresser dans sa carrière même si cela n’a pas été simple pour lui. « J'étais dans ma zone de confort car je suis né à Paris, j'ai vécu à Paris, j'ai tout fait à Paris... Il fallait que je change de contexte, que je découvre un nouveau championnat, une nouvelle langue, de nouvelles personnes. Ce choix n'a pas été facile mais j'ai décidé de le faire à fond », raconte l'international tricolore qui réalise une belle saison cette année avec 16 buts et 9 passes décisives en 35 matches joués avec la formation allemande.