Les révélations de Gennaro Gattuso sur ses contacts entre l’OM et l’OL

Voilà 16 matchs que Gennaro Gattuso a pris place sur le banc de l’Olympique de Marseille. L’Italien connaît du bon et du moins bon depuis son arrivée mais il faut lui reconnaître une certaine courbe de progression. Ces dernières semaines, avant la trêve et ce match de Coupe de France ce dimanche face à Thionville, son équipe enchaine les bons résultats. Certes, la première place de la poule en Ligue Europa a été perdue sur le fil à Brighton, mais la situation s’est nettement redressée en Ligue 1.

À la mi-parcours en championnat, les Phocéens sont revenus dans le coup. 6es, ils ne sont plus qu’à 6 points du podium et peuvent nourrir de nouvelles ambitions pour cette seconde partie de saison. D’autant que le mercato va passer par là avec son lot de renforts espérés par le technicien italien. Il en a d’ailleurs fait part hier en conférence de presse, mettant même un petit coup de pression à sa direction pour activer les choses. Cinq joueurs sont partis à la CAN (Sarr, Ndiaye, Mbemba, Harit et Ounahi) et deux autres sont blessés (Rongier, Correa).

Le destin aurait pu en être autrement. Avant de rejoindre l’OM, l’ancien milieu de terrain a été particulièrement proche de s’engager… à l’OL. Laurent Blanc venait de perdre son poste après un début de saison catastrophique et un certain manque de motivation. Les Gones avaient justement besoin d’un coup de boost moral pour (re)lancer la machine. Après quelques jours de discussions et de réflexion, Gattuso n’a finalement pas été désigné. À sa place, Fabio Grosso a été choisi pour le résultat que l’on connaît maintenant. Il aura tenu 7 matchs.

«Je n’ai parlé qu’à une seule personne, John Textor, assure dans les colonnes de L’Equipe Gattuso ce samedi, poursuivant sur le pourquoi il n’avait pas été choisi. Je ne sais pas, mais sincèrement je suis content de comment les choses se sont déroulées. Après, il y a des idées toutes faites dans ce milieu. Peut-être que certains pensent que je suis un gars qui crée des problèmes, alors que dans ma carrière je ne me suis jamais disputé avec un joueur, au contraire, je suis quelqu’un qui aime les joueurs. Après, si se disputer avec les joueurs, c’est les recadrer quand je vois qu’ils ne font pas les choses ou qu’ils n’y mettent pas assez de passion, ça, je n’y peux rien. Pour moi, le terrain est sacré et s’entraîner à fond n’est pas négociable.»

L’OM l’a contacté tout de suite après l’OL

Un constat d’ores et déjà observé à Marseille, où il a finalement posé ses valises très peu de temps après avoir été mis de côté par Lyon. Déjà en tant que joueur, Gattuso demandait énormément à ses coéquipiers, lui qui n’était jamais avare d’efforts. Son tempérament n’a pas vraiment changé depuis qu’il a enfilé le costume d’entraîneur. Depuis son arrivée sur la Canebière, on l’a vu houspiller ses joueurs, les recadrer mais aussi les féliciter à sa manière. Le destin lui donne pour le moment raison et il ne semble pas avoir de regrets d’avoir signé à l’OM.

«Je sortais d’une semaine où j’avais parlé avec Lyon. Et trois ou quatre jours après l’interruption de mes discussions avec l’OL, Pablo (Longoria) m’a appelé. Je savais quel type d’équipe était l’OM, j’ai demandé une journée de réflexion pour donner ma décision. J’ai appelé mon staff, on a commencé à travailler, on s’est fait une idée. Et on a décidé de venir, sans aucune inquiétude ni hésitation. Parce que, je l’ai déjà dit, il faut avoir deux vies pour dire non à une aventure comme celle-ci, et moi je n’en ai qu’une.» Un choix payant.