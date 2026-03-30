EdF : Brice Samba soutient Lucas Chevalier

Après la victoire (1-3) de la France contre la Colombie lors du second match amical des Bleus lors leur tournée aux États-Unis, Brice Samba a tenu à saluer et soutenir son jeune coéquipier Lucas Chevalier, resté sur le banc. Préféré par Didier Deschamps pour ce match, le gardien rennais est devenu le numéro 2 derrière Mike Maignan, tandis que Chevalier, en manque de temps de jeu au PSG, n’a pas eu l’occasion de montrer ses qualités. « Cela faisait, je crois, deux ans que je n’avais pas joué avec l’équipe de France, je suis très content du match de ce soir (hier), d’avoir gagné. On continue de bosser. C’est très positif sur ce rassemblement. Cela a concerné tout le monde, à part pour Lucas qui n’a pas joué », a expliqué Samba dans les couloirs du Northwest Stadium.

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Le gardien de 31 ans a également relativisé la situation délicate de Chevalier. « Il y a des périodes un peu plus fastes, d’autres un peu moins. Lucas, on le soutient, on est derrière lui dans cette passe-là. On connaît tous ses qualités. Actuellement, c’est moi qui suis le numéro 2, je vais être au service de Mike pour qu’il soit le mieux possible. Après, si on fait appel à moi, j’essaierai de répondre présent comme j’ai su répondre ce soir », a-t-il ajouté. Pour sa quatrième sélection, Samba a été décisif à plusieurs reprises, notamment sur un tir de James Rodríguez en première période.