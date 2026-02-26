OM : Robert Pirès mise gros sur Ethan Nwaneri

Dans une interview accordée à La Provence, Robert Pirès est revenu sur le cas d’Habib Beye, fraîchement arrivé à l’OM. Passé par le club phocéen entre 1998 et 2000, l’ancien tricolore a envoyé de précieux conseils au nouveau technicien marseillais, malgré une première rencontre délicate face à Brest, victime d’une première défaite (2-0). Puis, dans un second temps, l’ancien attaquant a également abordé un sujet plus précis, la nouvelle recrue olympienne de 18 ans qui a débarqué durant le mercato hivernal : Ethan Nwaneri.

En effet, celui-ci est persuadé que l’Anglais, épaulé notamment par Mason Greenwood en attaque et par un entraîneur anglophone, saura progresser malgré le contexte délicat que traverse le club ces derniers temps. Arrivé sous la forme d’un prêt en provenance d’Arsenal, le jeune milieu offensif a donc tout ce qu’il faut autour de lui pour s’acclimater à l’environnement méditerranéen durant cette fin de saison. Il avait d’ailleurs inscrit son premier but face à Lens en Ligue 1, débutant sur les chapeaux de roues.