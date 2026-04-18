L’UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre le Bayern Munich

L’UEFA a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre du Bayern Munich à la suite de la rencontre face au Real Madrid en Ligue des Champions (4-3). Plusieurs "chefs d’accusation" sont évoqués par l’instance européenne, dont des débordements de supporters, des objets lancés et l’affichage de messages jugés inappropriés selon Sky Sport Germany. Cette enquête intervient dans un contexte déjà sensible autour de la gestion des tribunes bavaroises.

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L’attention s’est notamment portée sur les scènes de célébration après le but victorieux de Michael Olise dans le temps additionnel (90+4), lorsque plusieurs supporters ont débordé dans la zone des photographes placés en bord de terrain. D’après les éléments relayés en Allemagne, deux journalistes auraient été légèrement blessés dans la confusion. L’UEFA, de son côté, examine également d’autres incidents survenus dans la rencontre, déjà marquée par des sanctions antérieures liées à l’usage de pyrotechnie en tribune. Affaire à suivre…